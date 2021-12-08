В Совфеде оценили вероятность отключения России от мировой финансовой системы

Отключить Россию от мировой финансовой системы, SWIFT, а также заблокировать долговые обязательства страны нельзя, поскольку она является одним из крупнейших игроков глобальной экономики, считает сенатор Совфеда Михаил Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что слишком много интересантов подобной системы есть и в США.

Вашингтон допускает вариант, при котором Россия будет полностью изолирована от мировой финансовой системы в случае вторжения на Украину. Об этом сообщила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. Как отметила дипломат, США обсуждают такой сценарий с союзниками. Она предупредила, что фактическая изоляция будет иметь последствия для российского бизнеса и самих россиян, а также их возможностей для работы, путешествий и торговли.

«Идеолог майдана»

Джабаров предположил, что Нуланд выдает свои личные мнения и желания за официальную позицию США, которая не имеет с ней ничего общего.

«При всем уважении к ее политическому весу, к ее должности, не она будет принимать такие решения. Изолировать Россию невозможно, поскольку она является одним из игроков глобальной экономики и финансового рынка. Попытка ее ограничить, отключить от SWIFT, заблокировать наши долговые обязательства приведет только к возмущениям внутри самих Штатов, поскольку там есть много интересантов российской экономики», — заметил сенатор.

Он добавил, что, в случае отключения России от SWIFT Европе придется расплачиваться со страной наличными, что приведет к огромным финансовым трудностям, прежде всего, для самих союзников.

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«Согласитесь, сложно себе представить, как в Россию приезжает огромный поезд с наличкой за газ и нефть. Скорее, Нуланд просто пытается сохранить лицо. Она ведь была идеологом майдана, мы помним, как она вела себя в 2013, 2014 году. И очень ей не хочется упасть во всей этой истории», — заключил политик.

7 декабря стало известно, что США отказались от санкций по суверенному долгу России. Оборонный бюджет страны был представлен без соответствующих ограничений. Кроме того, в документ не включили санкции против российского газопровода «Северный поток-2» и против российских физлиц, подозреваемых в нарушении прав человека.

Виктория Нуланд принимала участие в украинском Евромайдане 2014 года. Она проводила переговоры с тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем, по итогам которых заявила, что Киев сделал выбор в пользу Европы. Затем, во время событий в Киеве, она раздавала протестующим печенье — впоследствии эту акцию назвали «печеньки Госдепа». В дальнейшем дипломат также проводила беседы с украинским руководством и говорила о необходимости закрытия российско-украинской границы. В 2015 году глава МВД Украины Арсен Аваков поблагодарил Нуланд за организацию визита 290 десантников для подготовки силовиков во Львовской области.