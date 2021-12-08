Российскому рынку контрафакта предсказали рост на 10 процентов

Российский рынок контрафактной продукции по итогам 2021 года может вырасти на 10 процентов, до 6,5 триллиона рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование BrandMonitor.

По прогнозу, самыми часто подделываемыми категориями товаров станут одежда и обувь люксовых брендов (273 миллиарда рублей), спортивная обувь (72 миллиарда) и детские товары (30 миллиардов). Остальной контрафакт — это парфюмерия, косметика, мебель, автозапчасти и аксессуары для мобильных телефонов. Всего же на долю непродовольственных товаров выпадет 60 процентов выявленного контрафакта, остальные 40 процентов — продукты питания.

25 ноября стало известно, что за последние пять лет, на фоне различных ставок табачного акциза в России и странах ЕАЭС, приводящих к высокой доле контрафакта, российский бюджет недополучил сотни миллиардов рублей из-за больших объемов нелегальной продукции. К такому выводу пришла Счетная палата: общий объем потерь с 2016 года аудиторы оценили в 295,6 миллиарда рублей, из них 246,3 миллиарда приходится на недополученный табачный акциз, а остальное — налог на добавленную стоимость, который не был уплачен. 93 процента нелегальной табачной продукции из стран ЕАЭС приходится на Белоруссию.

Ранее аналитики ресейл-платформы Oskelly раскрыли цену самой дорогой поддельной сумки в России. Ей стала фальшивая Hermes Birkin, выставленная на платформе за 1,6 миллиона рублей.