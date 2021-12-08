Кудрявцева пожаловалась на проблемы со здоровьем

Телеведущая Лера Кудрявцева после съемок фестиваля «Песня года», который она в начале декабря провела с певцом Сергеем Лазаревым, вызвала скорую помощь из-за сильной судороги в ноге. Как объяснила звезда, проблема со здоровьем возникла из-за того, что она носила на съемках обувь на каблуках. Об этом Кудрявцева рассказала в сторис Instagram.

Ведущая поделилась, что приехала на прием к неврологу, чтобы узнать о проблемах со своей спиной. По словам Кудрявцевой, ей сделали несколько процедур. «Это все после того, что я была шесть часов на "Песне года" на каблуках. Позвонки съехали, и вот, пожалуйста», — пожаловалась знаменитость. Кудрявцева добавила, что давно не ходит на каблуках: ей это противопоказано из-за проблем с позвоночником. Однако на съемки фестиваля звезда надела такую обувь, так как она подходила к ее наряду.

К финалу концерта у телеведущей, по ее словам, свело мышцу на ноге судорогой. «Ничего не помогало. Ничего, ни иголки, ни массаж, ни растирания. Всю ночь у меня сводило ногу судорогой. Я даже вызвала скорую [помощь], мне там прокапали что-то», — рассказала Кудрявцева. Ведущая уточнила, что не стала решать возникшие проблемы на следующей день после «Песни года», так как ей нужно было на новые съемки.

Ранее Кудрявцева показала , как пообщалась с телефонной мошенницей. Телеведущая жестко ответила девушке, которая сообщила ей о якобы совершаемой попытке перевода денег со счета звезды.