Кудрявцева жестко ответила телефонным мошенникам

Телеведущая Лера Кудрявцева жестко ответила телефонной мошеннице, которая предупредила звезду о якобы совершаемой попытке перевода денег с ее банковского счета. Кудрявцева с нецензурной бранью поинтересовалась, зачем собеседница занимается незаконной деятельностью. Аудиозапись разговора телеведущая опубликовала в сторис Instagram.

На записи разговора женский голос спросил знаменитость, подтверждает ли она некую заявку. Собеседница также сообщила, что в системе банка отображается попытка перевода средств с лицевого счета Кудрявцевой. Телеведущая в ответ поинтересовалась, как зовут девушку, после чего строго к ней обратилась. «Мария Александровна, вот скажите, ***** [зачем] вам все это надо? Не хотите под [уголовную] статью попасть, а?» — спросила телефонную мошенницу Кудрявцева.

Собеседница выразила уверенность в том, что она не «попадет под статью». Кудрявцева после этого дала мошеннице снисходительный совет. «Машенька, никогда в нашей жизни нельзя быть в чем-то уверенной, поверьте мне», — заявила ведущая. Ее собеседница в ответ попрощалась. На этом разговор закончился.

Ранее Лера Кудрявцева раскритиковала журналистов из-за новостей о ее конфликте на почте из-за медицинской маски. Телеведущая заявила, что, вопреки статьям в СМИ, не устраивала скандал. Она также объяснила свои слова «Я царь и бог», прозвучавшие в рассказе о конфликте. По словам Кудрявцевой, это высказывание относилось к ее странице в Instagram и общению с подписчиками.