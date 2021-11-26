Кудрявцева раскритиковала журналистов из-за статей о ее конфликте на почте

Кудрявцева заявила, что СМИ все свалили в кучу в статьях про ее конфликт на почте

Телеведущая Лера Кудрявцева раскритиковала журналистов после того, как в СМИ появились статьи о ее конфликте с сотрудниками «Почты России» из-за отказа звезды надеть медицинскую маску. Ведущая заявила, чтоне устраивала скандал, а также объяснила свои слова «Я царь и бог». Конфликт, о котором писал «Московский комсомолец», Кудрявцева прокомментировала в сторис своего Instagram.

«Наши уважаемые СМИ опять все в одну кучу свалили… Вышли заголовки "Я царь и бог! Лера Кудрявцева закатила скандал, не надев маску"», — возмутилась телеведущая. Знаменитость заявила, что журналисты в этом заголовке смешали два разных высказывания, касавшихся разных тем.

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По словам Кудрявцевой, слова «Я царь и бог», прозвучавшие в сторис ее Instagram после рассказа о конфликте на почте, были обращены к подписчикам, оставлявшим негативные комментарии. «Царь я на своей странице [в Instagram], я так сказала, потому что я не потерплю на своей странице никакого хамства и буду блокировать своих подписчиков за это», — высказалась Кудрявцева.

Знаменитость также подчеркнула, что в действительности никакого скандала не было. «Я просто рассказала ситуацию, произошедшую со мной на почте», — заключила Кудрявцева.

25 ноября СМИ сообщили, что Лера Кудрявцева пожаловалась в сторис своего Instagram на неприятную ситуацию, произошедшую с ней во время похода в отделение «Почты России». Телеведущая рассказала, что отказалась надевать в учреждении медицинскую маску. Из-за этого сотрудники почты не выдали ей посылку и письмо, а также якобы обвинили звезду в попытке «похайпиться».

Ранее Лера Кудрявцева также рассказала о сложностях съемок в шоу «Секрет на миллион». Телеведущая призналась, что принимает близко к сердцу откровения гостей программы о своих судьбах.

