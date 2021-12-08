Медведев призвал развивать систему мониторинга природных процессов в Арктике

России необходимо уделять внимание развитию современной системы мониторинга за природными процессами в Арктической зоне. Об этом заявил зампред Совета безопасности (СБ) Дмитрий Медведев, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, в настоящее время система не работает так, как нужно. Он добавил, что этой проблемой занимаются в правительстве России.

Кроме того, он призвал как можно быстрее заняться подъемом и утилизацией затопленных в Арктической зоне объектов, которые представляют радиационную опасность.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области заработал портал «Наш Север» для улучшения качества жизни. Губернатор региона Андрей Чибис представил опыт развития инициативы. По его словам, на данный момент на портале «Наш Север» зарегистрировано свыше 40 тысяч пользователей (каждый восемнадцатый житель субъекта). За два года его работы рассмотрено около 25 тысяч проблем, а конкретные сообщения отработаны с точки зрения «было — стало».

