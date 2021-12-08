Ценам на нефть назвали потолок

Indian Oil: в 2022 году цены на нефть будут держаться в пределах 70-80 долларов за баррель

В 2022 году цены на нефть будут держаться в пределах 70-80 долларов за баррель, пообещал директор по исследованиям и разработкам крупнейшей нефтегазовой компании Индии Indian Oil С. Рамакумар (SSV Ramakumar). Его слова приводит РИА Новости.

Такой потолок он назвал в случае, если «не случится чего-то необычного и непредвиденного». Под непредвиденными обстоятельствами аналитики подразумевают, в частности, развитие ситуации с распространением омикрон-штамма коронавируса. «Специалисты говорят, что этот вариант вируса высоко заразен, однако наносит гораздо меньший ущерб, нежели предыдущий», — указал топ-менеджер индийского нефтегазового гиганта.

В свою очередь, аналитики JPMorgan предсказывали, что в 2022 году цена на нефть может взлететь до 125 долларов за баррель. По прогнозам экспертов, к 2023-му стоимость барреля может вырасти до 150 долларов на фоне ограничений возможностей ОПЕК по добыче.

При этом за ноябрь мировые цены на нефть рухнули на 20 процентов. Стоимость февральских фьючерсов на Brent составила 69,6 доллара за баррель, а январские WTI достигли 66,18 доллара. Нефть марки Brent подешевела на 17 процентов, а WTI — на 20 процентов.