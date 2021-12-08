Вирусолог призвал запретить непривитым россиянам выезжать из страны

Вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов призвал запретить непривитым россиянам выезжать из страны. По его мнению, такая мера станет эффективной в борьбе с распространением коронавируса. Слова медика передает РИА Новости.

«Контроль за тем, чтобы за границу выезжали только вакцинированные. Я и многие другие эпидемиологи об этом говорили с весны этого года. До сих пор это не внедрено», — подчеркнул Нетесов, добавив, что подобных мер придерживаются лишь несколько регионов России.

Врач уточнил, что новые штаммы COVID-19 из-за границы привозят сами россияне, заразившиеся в разных странах. «Так что давайте этот путь перекроем. Это же так просто — вакцинироваться и лететь», — призвал медик.

Нетесов также напомнил, что в России изданы указы об обязательном ношении масок в общественных местах, однако половина людей это правило игнорирует. «Для нее [России] до сих пор справедливы слова [писателя Михаила] Салтыкова-Щедрина, который сказал, что суровость российских законов нейтрализуется безобразностью их применения», — подытожил вирусолог.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила об ужесточении контроля на границах России из-за появления омикрон-штамма коронавируса. По ее словам, особе внимание уделяется тем, кто прибывает из Африки, в том числе через другие страны. Однако о полном закрытии границ речи не идет.