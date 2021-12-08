В Латвии отказались расширять выплаты жертвам тоталитаризма на латышей и цыган

Бюджетная комиссия Сейма Латвии отказалась расширять программу выплат жертвам тоталитарных режимов. Об этом сообщает Telegram-канал портала Baltnews.

Комиссия отклонила предложение национального объединения «Все для Латвии» расширить выплаты для местной еврейской общины на других жертв тоталитаризма, в частности на латышей и цыган.

Отмечается, что подобное решение было принято парламентариями в связи с нехваткой выделенных на соответствующие выплаты 40 миллионов для распространения программы на иные категории граждан.

Ранее латвийский Сейм принял законопроект о запрете на публичное использование георгиевских лент. Ограничение будет распространяться на развлекательные и праздничные мероприятия, собрания, шествия и пикеты.

