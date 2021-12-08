Раскрыто число стран с зафиксированными случаями заражения омикрон-штаммом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) раскрыла число стран, в которых были зафиксированы случаи заражения омикрон-штаммом COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эпидемиологический бюллетень ВОЗ.

Согласно документу, в настоящий момент в Африке стремительно увеличивается число заболевших коронавирусом. Эксперты организации связывают данный процесс именно с распространением омикрон-штамма. Также отмечается, что, по предварительным данным, мутации, присутствующие в новом варианте вируса, могут снижать активность антител и приводить к снижению защиты со стороны естественного иммунитета человека.

В ВОЗ подчеркнули, что для того, чтобы судить об эффективности имеющихся вакцин против омикрона, необходима дополнительная информация.

Ранее руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов рассказал о более быстрой пневмонии при омикрон-штамме коронавируса. Как объяснил ученый, омикрон, как и дельта-штамм, более тропен, то есть способен к взаимодействию с эпителием легких — нижних дыхательных путей. Поэтому он быстрее спускается в легкие, вызывая пневмонию. «Это очень тревожно», — констатировал он.

