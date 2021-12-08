Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Туалетной бумаге и другим товарам с Украины станет сложно попасть в Минск

Совет министров Белоруссии ввел разовое лицензирование на отдельные товары с Украины

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Белоруссия ввела ограничения против импорта отдельных древесных и бумажных изделий с Украины. Теперь ряд украинских товаров смогут попасть в Минск и другие города Белоруссии только после выдачи разовой лицензии. Соответствующее постановление принял Совет министров страны.

В перечень попавших под лицензирование изделий попали, например, обои и аналогичные настенные покрытия, древесные плиты, столы и стулья, а также туалетная бумага. Теперь эти товары с Украины в Белоруссию можно ввезти только с разрешения министерства антимонопольного регулирования страны, которое в свою очередь будет согласовывать заявки с концерном «Беллесбумпром» — главным производителем аналогичных вещей в Белоруссии.

Материалы по теме:
«Они скорее умрут в Европе, чем вернутся домой» Как мигранты на границе с Польшей изменили жизнь в Белоруссии
«Они скорее умрут в Европе, чем вернутся домой»Как мигранты на границе с Польшей изменили жизнь в Белоруссии
18 ноября
Дотянулся до небес. Запад вводит санкции против Белоруссии из-за ареста основателя NEXTA. Чем это грозит России?
Дотянулся до небес.Запад вводит санкции против Белоруссии из-за ареста основателя NEXTA. Чем это грозит России?
26 мая

Сложности возникнут и у некоторых пищевых продуктов с Украины. В частности, лицензия потребуется производителям пива, шоколада, кондитерских изделий и сухого печенья. По аналогии с предыдущим случаем, одобрение на поставки продовольствия будет давать предприятие «Белгоспищепром».

Отношения между Минском и Киевом стали накаляться после начала миграционного конфликта между Белоруссией и Польшей, в котором Киев предпочел поддержать западную сторону. Украинские политики сначала предлагали закрыть границу с Белоруссией, а позже провели большую спецоперацию в приграничной полосе. В ответ через несколько дней президент Белоруссии Александр Лукашенко публично признал Крым российской территорией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Настасьев
Обсудить
Последние новости
Байден отказался воевать за Украину
Журова одной фразой описала конфликт между Плющенко и Тутберидзе
Иван Дорн матом прокомментировал конфликт между Россией и Украиной
Модель потратила миллион рублей на пластику и решила вернуть прежнее лицо
Туалетной бумаге и другим товарам с Украины станет сложно попасть в Минск
Шестилетняя девочка пожаловалась Путину на маленькую квартиру
Российская госкомпания объявила дефолт на 1,3 миллиарда рублей
Tesla раскритиковали за игры за рулем
Российский боксер заступился за хозяина в гостях и до смерти забил его обидчика
Российский фондовый рынок рухнул
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter