Женщина отомстила матери возлюбленного и восхитила пользователей сети

Пользовательница Reddit с ником Throwawaygivings поделилась историей о том, как испортила празднование Дня благодарения семье своего возлюбленного. 30-летняя женщина решила оригинально отомстить матери бойфренда за то, что та постоянно называла ее другим именем. Ее поступок восхитил пользователей сети.

Автор поста рассказала, что встречается с парнем уже три года и за это время его мать так и не привыкла к ней. По словам женщины, родительница бойфренда сильно привязалась к его предыдущей девушке и даже надеялась, что он однажды сделает ей предложение. «Я сначала отнеслась к этому с пониманием. Я думала, что матери моего парня нужно время, чтобы узнать меня поближе», — поделилась она.

Первое время мать мужчины называла его новую возлюбленную именем его бывшей девушки. «Это продолжалось до тех пор, пока мой парень не разозлился на нее и попросил ее быть вежливее. Она отшутилась, ответив, что у нее просто такая привычка. После этого она стала меня называть другим именем — Джанет вместо Дженни», — вспомнила женщина. Сначала она пыталась поправлять родственницу бойфренда, но затем смирилась с этим и стала просто игнорировать ее слова.

Спустя какое-то время старшая сестра мужчины пригласила его и рассказчицу к себе в дом на барбекю. Во время встречи мать бойфренда предложила его возлюбленной самостоятельно приготовить ужин на День благодарения. «Она спросила: "Почему бы нам не разрешить Джанет приготовить индейку в этом году?". Ее дочери рассмеялись и переглянулись между собой, а я ответила: "Это хорошая идея!"», — отметила женщина.

Героиня истории решила отомстить родительнице бойфренда. Она не стала готовить индейку, а вместо этого в день торжества пришла к матери своего парня с бутылкой вина и десертом. Поступок женщины неприятно удивил всех родственников. Тогда рассказчица ответила, что задание приготовить ужин дали не ей, а Джанет. После этого мать мужчины накричала на нее и выгнала вместе с сыном из дома. Автор поста уточнила, что после инцидента возлюбленный перестал с ней общаться.

Оригинальный способ мести матери бойфренда понравился пользователям сети. «Аплодирую вам. Вы моя героиня», «Это очень круто!», — написали они. Некоторые юзеры раскритиковали мужчину за то, что он не вмешался в ситуацию и не поддержал возлюбленную, с которой плохо обращалась его мать.

