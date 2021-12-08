Фанаты «Порту» напали на испанских комментаторов во время матча Лиги чемпионов

Во время матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов между «Порту» и мадридским «Атлетико» произошел инцидент с участием испанских комментаторов. Об этом сообщает Marca.

Журналисты Хосе Санчес, Альваро Бенито и Густаво Лопес подверглись нападению четверых поклонников португальской команды. Неизвестные ворвались в их комментаторскую кабину во время игры.

В эфир попали слова комментаторов, которые пытались успокоить болельщиков, а также звали на помощь стюардов. Позже микрофоны отключили. Чем закончился инцидент — не уточняется.

Поединок прошел во вторник, 7 декабря, в Португалии и завершился со счетом 3:1 в пользу гостей. Победа позволила «Атлетико» завоевать путевку в плей-офф Лиги чемпионов. «Порту» выступит в Лиге Европы.