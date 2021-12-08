Названа самая смешная фотография домашнего питомца 2021 года

Организаторы конкурса Comedy Pet Photo Awards-2021 (CPPA) выбрали победителя и финалистов конкурса самых забавных снимков домашних питомцев. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе комитета CPPA.

Абсолютным победителем стала Зои Росс (Zoe Ross) и ее снимок Whizz pop, на котором запечатлен играющий с мыльными пузырями щенок лабрадора. Фотография была сделана в Пенкридже (Великобритания). Зои Росс получит в подарок памятный сертификат, подтверждающий звание лучшего фотографа домашних животных, уникальный трофей, корм для питомца и денежный приз в размере две тысячи фунтов стерлингов.

«Мы даже не думали о победе, но решили принять участие в конкурсе, потому что нам понравилась идея помочь благотворительной организации, просто прислав забавную фотографию», — поделилась Зои Росс. — Пеппер — самый счастливый щенок, которого мы когда-либо встречали, и которого мы любим до безумия».

Помимо этого судьи отметили выбрали победителей в семи категориях: «Домашние питомцы, похожие на своих хозяев», «Юниоры», «Кошки — наши изумительные друзья», «Собаки — наши лучшие друзья», «Могучий конь» и «Другие животные». Также организаторы отметили фотографии, не занявшие призовые места, но получившие высокие оценки.

Данный конкурс был создан Полом Джойнсоном-Хиксом и Томом Салламом. Как рассказали организаторы, его цель — отметить позитивную и важную роль, которую домашние животные могут играть в нашей жизни. Он также направлен на оказание помощи бездомным домашним животным в Великобритании: часть выручки от всех вступительных и спонсорских взносов пошли на поддержку благотворительной организации Animal Support Angels.

Ранее организаторы Comedy Wildlife Photography Awards-2021 назвали самую смешную фотографию дикой природы 2021 года. Ею стала работа под названием «Ой!» (Ouch!). На снимке изображен сидящий на проводе самец обезьяны. Кадр был сделан Кеном Дженсеном (Ken Jensen) в Китае во время семейного отдыха в 2016 году.