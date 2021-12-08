Поклонская пообещала не скучать по Крыму в Кабо-Верде

Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская рассказала, как готовится к отбытию в другую страну и ответила на вопрос о том, будет ли скучать по Крыму. Ее слова прозвучали в интервью журналу Tatler.

«Я не буду себе разрешать скучать, потому что никогда не нужно унывать и скучать», — пообещала Поклонская в ответ на вопрос журналиста. Она добавила, что будет вспоминать полуостров с радостью. «Я не Наталья Поклонская, я — Россия там. И должна выглядеть достойно», — подчеркнула дипломат.

Посол РФ также поделилась тем, что уже подготовила указания для повара консульства. По ее словам, в дни, когда нет приемов, ей будут готовить жареную картошку с луком и чесноком, украинский борщ, вареники с творогом и блинчики.

Во второй половине октября сообщалось, что Поклонская прибудет в Кабо-Верде в течение месяца, до середины ноября. Уже тогда посол занималась сбором и подготовкой к переезду, однако пока не отправилась на новое место работы.

13 октября президент России Владимир Путин назначил экс-депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом в африканской республике Кабо-Верде. Поклонская призналась, что давно мечтала попробовать себя на дипломатическом поприще.