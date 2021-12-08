Российский велопутешественник добрался до Владивостока из Нижнего Новгорода

Россиянин преодолел более 13 тысяч километров и добрался до Владивостока из родного Нижнего Новгорода на велосипеде за 190 дней. О завершении своего необычного путешествия Влад Повеликин сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«За спиной более 13 000 км пути на велосипеде. В дороге седьмой месяц. Тысячи людей, десятки регионов, сотни городов», — написал нижегородец, описывая свою поездку.

Велопутешественник признался, что изначально планировал задержаться во Владивостоке на две недели, но уже сейчас у него есть предчувствие, что отдых продлится не больше трех дней. «У меня есть желание несколько компенсировать ту гонку, которая происходила за последние полгода и просто спокойно покататься по Приморью», — рассказал он в сторис, обращаясь к местным жителям с просьбой помочь найти пристанище на это время.

В начале ноября сообщалось, что Повеликин доехал до Амурской области и остановился на ночь в поселке Талдан Скороводинского района. Он признался, что его удивила местная молодежь. По его словам, молодые люди обращались к нему на «вы» и задавали интересные вопросы о путешествии и жизни. «Как же классно видеть такое подрастающее поколение в простых деревнях и поселках», — поделился путешественник.