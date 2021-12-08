В Госдуме ввели QR-коды для прохода в здание

Совет Думы поддержал новый порядок прохода в здания Государственной Думы с учетом QR-кодов и ПЦР-тестов, который подготовила комиссией по регламенту и обеспечению деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе палаты, передает «Интерфакс».

Предложение вынес на обсуждение совета председатель Думы Вячеслав Володин.

«Совет Госдумы принял решение поддержать новый порядок прохода. Он начнет действовать со следующей недели», — говорится в сообщении.

Ранее во фракции ЛДПР назвали сроки рассмотрения законопроекта об обязательном введении QR-кодов в России. По словам парламентариев, его рассмотрят в конце декабря. Отмечается, что в пока депутаты окончательно не определились с позицией по данному законопроекту.