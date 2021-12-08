Необычная деталь на свадебной машине принца Гарри и Меган Маркл удивила фанатов
Пользователи сети заметили необычную деталь на автомобиле, на котором принц Гарри и Меган Маркл передвигались во время собственной свадьбы. Соответствующие комментарии фанатов появились в Twitter.
Поклонница королевской семьи Ванесса Нгуен (Vanessa Nguyen) поделилась постом, в котором обратила внимание на номерной знак свадебной машины — E190518. По словам юзерши, только через четыре года она осознала, что числа на табличке транспортного средства символизируют дату торжества герцогов, а именно, 19 мая 2018 года.
Комментаторов удивил факт, который привела Нгуен, о чем они принялись писать под опубликованным ею коллажем. «Я в шоке, потому что только что увидела этот знак», «Никогда не замечала эту деталь, спасибо большое», «Какая ты внимательная!», «Спасибо, это действительно классная особенность», «Ты меня поразила», — высказывались они.
Известно, что молодожены передвигались по графству Беркшир на голубом автомобиле Jaguar модели Concept Zero E-type, при этом за рулем находился сам принц Гарри. Отмечается, что машина была произведена эксклюзивно для королевской семьи в 2017 году в единственном экземпляре на основе спорткара E-Type 1968 года выпуска.
В сентябре стилист увидел скрытый смысл в одежде принца Гарри и Меган Маркл на обложке Time. По мнению Рошель Уайт (Rochelle White), черный и белый цвета, выбранные супругами, означают сдержанность и остаются в моде во все времена. Специалист также добавила, что видит в нарядах Гарри и Маркл символ их роста и развития за последние несколько лет.
Принц Гарри и Меган Маркл сложили обязанности членов британской королевской семьи 1 апреля 2020 года. Они решили переехать в США, работать и заниматься предпринимательской и благотворительной деятельностью. Супруги также отреклись от обращения «Ваше королевское высочество», госфинансирования и торговой марки Sussex Royal.