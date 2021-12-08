Путин обсудит на Госсовете обеспечение молодых ученых жильем

Президент России Владимир Путин пообещал обсудить на Госсовете вопрос обеспечения молодых научных сотрудников жильем. Об этом он сообщил на встрече с участниками Конгресса молодых ученых в среду, 8 декабря, передает ТАСС.

Участники встречи рассказали главе государства о сложностях в решении жилищного вопроса. Так, доцент кафедры теплоэнергетики, газоснабжения и вентиляции Казанского государственного архитектурно-строительного университета Юлия Кареева перечислила несколько вариантов для улучшения ситуации, например, с помощью льготной ипотеки и сертификатов.

Президент отметил актуальность поднятой темы, подчеркнув, что значительная часть работы в данном направлении лежит в зоне ответственности регионов. «Есть еще одна возможность — это служебное жилье, общежития, в том числе семейные, для аспирантов и так далее. Все эти варианты возможны, есть еще социальное жилье», — заявил Путин.

Ранее член Совета Федерации Андрей Шевченко призвал развивать в России социальную аренду жилья. По мнению сенатора, строительство единичных арендных домов в ряде регионов не поможет переломить ситуацию с обеспечением жильем нуждающихся граждан, в первую очередь малообеспеченных. Проблема с нехваткой жилья комплексная, подчеркнул Шевченко.