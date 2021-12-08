Политолог сравнил дела Протасевича и Сапеги

У белорусских властей не было четкого понимания, что делать с бывшим главным редактором оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем и его девушкой россиянкой Софьей Сапегой после посадки самолета Ryanair в Минске. По его мнению, разное отношение к ним сегодня обусловлено их реакцией на арест. Об этом «Ленте.ру» заявил исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

«Они по-разному отреагировали на какие-то увещевания со стороны следствия, на сам арест, этим и обусловлена разница положения, в котором они находятся сейчас», — сравнил их дела политолог.

Эксперт уверен, что изначально у властей не было представления о том, как будут развиваться дела Протасевича и Сапеги, какими будут обвинения в их адрес и будут ли они объединены в одно уголовное дело.

Ранее 8 декабря председатель Следственного комитета (СК) Белоруссии Дмитрий Гора заявил, что предварительное следствие по делу арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги заканчивается, ей предъявлено окончательное обвинение по ряду статей.

Сапега и Протасевич были задержаны после экстренного приземления в Минске самолета Ryanair, на котором они летели из Афин в Вильнюс. Позже Сапега призналась на камеру, что якобы вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные белорусских силовиков. 25 июня стало известно, что суд принял решение смягчить меру пресечения и отпустил Протасевича и Сапегу под домашний арест. Позже Протасевич дал интервью, где признался в организации массовых беспорядков, и добавил, что хочет «все исправить и жить обычной спокойной жизнью». Мать Протасевича заявила, что его пытали в СИЗО.