Володин назвал выигравших от развала СССР

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что от развала СССР выиграли советская элита, США и Европа. Их он назвал в Telegram.

«Бывшая советская элита извлекла из развала СССР экономическую и политическую выгоду. США и Европа устранили сильного идеологического противника, разделив его на отдельные страны», — подчеркнул спикер Госдумы.

По его словам, от развала СССР не выиграла ни одна из 15 стран, которые входили в его состав. Каждая из них и в настоящее время сталкивается с последствиями данной трагедии. «Разорваны экономические, производственные связи, утерян промышленный потенциал», — заключил Володин.

Ранее Станислав Шушкевич в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что высшие должностные лица и главы правительств трех союзных республик, которые 8 декабря 1991 года собрались в Беловежской пуще, с самого начала не планировали принимать решение о выходе из СССР.

8 декабря 1991 года главы РСФСР, Украинской и Белорусской ССР заключили в резиденции «Вискули» Беловежские соглашения, после ратификации которых СССР перестал существовать. Вскоре Горбачев сложил свои полномочия.