Политолог рассказал о концептуальном восстановлении Путиным Советского Союза

Президент России Владимир Путин восстанавливает Советский Союз, но не в прямом смысле, а концептуальном, рассказал «Ленте.ру» политолог Павел Салин.

«Если подходить к вопросу не буквально, а концептуально, то так оно и есть, и Владимир Путин подтверждал это, когда говорил о красных линиях на постсоветском пространстве», — рассказал он.

Но речь идет не о территориальном присоединении бывших советских республик, а о восстановлении влияния России на части постсоветского пространства, заметил политолог. «Допустим, речь не идет о некоторых бывших республиках, которые невозвратно потеряны, вроде Прибалтики, а что касается Украины и ряда других бывших советских республик, то, условно говоря, восстановление Советского Союза означает, что Москва требует от Запада признания того, что у нее при принятии решений в отношении этих территорий, ныне суверенных государств, есть, скажем так, контрольный пакет», — объяснил Салин.

Суть конфликта Москвы и Вашингтона, по мнению политолога, заключается в том, что США считают Россию угасающей державой, зона влияния которой должна сужаться, и не признают наличия у России контрольного пакета в отношении некоторых постсоветских территорий.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила об опасениях Вашингтона насчет того, что Путин намерен войти в историю, воссоздав Советский Союз. «А затем, кто знает, будет ли его аппетит удовлетворен съеденным или он решит пойти дальше?» — высказалась она.