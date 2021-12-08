На Украине предложили разрешить несовершеннолетним избираться мэрами

В Верховную Раду внесли законопроект, который предлагает разрешить 16-летним гражданам Украины избираться мэрами и депутатами местных законодательных собраний. Информация об этом появилась на сайте украинского парламента.

С соответствующей инициативой выступили 12 парламентариев от фракций «Голос», «Слуга народа» и «Доверие». Они предложили дать лицам, достигшим 16 лет, право баллотироваться на местных выборах, претендуя на должность депутата областного, городского, сельского или поселкового совета, а также мэра города или сельского главы.

Кроме того, согласно документу, 16-летние граждане должны получить возможность вступать в партии, учреждать общественные организации и подписываться под электронными петициями в местные органы власти.

В пояснительной записке к законопроекту депутаты приводят в пример Австрию, где 16-летние подростки имеют право голосовать на выборах, и Германию, где в отдельных землях граждане в этом возрасте также получают право голоса.

В ноябре Верховная Рада приняла в первом чтении закон об упрощенной выдаче гражданства россиянам, подвергшимся политическим преследованиям. Он также распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, которые служат по контракту в украинской армии и воюют в Донбассе.

