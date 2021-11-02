Верховная Рада приняла в первом чтении закон об упрощенной выдаче гражданства россиянам, подвергшимся политическим преследованиям. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщает «Интерфакс — Украина».

За документ на внеочередном пленарном заседании проголосовали 302 депутатов.

Проект закона предлагает упростить порядок получения украинских паспортов гражданами государства, признанного Верховной Радой агрессором или оккупантом, которые подвергались преследованиям по политическим мотивам. Он также распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, которые служат по контракту в украинской армии и воюют на Донбассе.

В пояснительной записке к законопроекту, опубликованной на сайте Верховной Рады, сказано, что он «позволит упростить порядок приобретения гражданства Украины гражданами Российской Федерации, которые подверглись преследованиям за политические убеждения».

Ранее сообщалось, что Украина введет особое звание для новобранцев — рекрут. Его получат иностранцы и лица без гражданства, которые впервые поступают на военную службу в ряды Вооруженных сил Украины и не имеют других воинских званий. Они смогут заключить контракт на срок от одного до десяти лет.