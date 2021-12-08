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Российский боксер заступился за хозяина в гостях и до смерти забил его обидчика

Заступившийся за россиянина боксер убил его обидчика и получил девять лет строгого режима

Фото: Shutterstock

В Саратовской области к девяти годам колонии строгого режима приговорен 34-летний профессиональный боксер, забивший до смерти 53-летнего россиянина. Об этом в среду, 8 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в ночь на 18 июля 34-летний ранее профессионально занимавший боксом россиянин заехал в гости к другу в город Маркс. К ним присоединился и 53-летний приятель хозяина, который, изрядно выпив алкоголь, начал конфликтовать с владельцем жилища. Боксер вступился за приятеля, но не сумев словами урезонить обидчика своего друга, нанес ему несколько ударов кулаками, которые стали для оппонента смертельными.

Позже экспертиза установила, что причиной смерти потерпевшего стала тупая травма шеи с переломом подъязычной кости, хрящей гортани. Подозреваемый был задержан, выяснилось, что ранее он уже был судим. СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ .

29 ноября сообщалось, что в Новосибирской области не дождавшийся помощи от полиции 43-летний россиянин до смерти забил своего обидчика.

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Владимир Седов
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