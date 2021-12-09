Объявлены лауреаты премии «Большая книга»

В Доме Пашкова в Москве прошла церемония объявления лауреатов национальной литературной премии «Большая книга». Роман «Филэллин» Леонида Юзефовича получил первое место, сообщает РИА Новости.

Книга Юзефовича в третий раз за историю премии обогнала конкурентов и заняла первое место. Сам писатель в качестве награды получит три миллиона рублей. Он напомнил, что ранее уже получил приз за работу «Зимняя дорога». Действие романа происходит в одном из сел Якутии, где на момент написания книги он не был.

«Два месяца назад я наконец туда попал — это было тяжелое путешествие, которое я, несмотря на возраст, выдержал. Оно так меня впечатлило, что затмило все, что я видел за последние годы. Часть этой книги я отдам на консервацию того, что осталось в этом селе. Спасибо», — поблагодарил Юзефович.

Второй приз получила работа Майи Кучерской «Лесков: Прозеванный гений». Кроме того, писательнице вручат 1,5 миллиона рублей. На третьей строчке оказалась «Вечная мерзлота» Виктора Ремизова — писатель получит один миллион рублей. Победителем народного голосования признали Наринэ Абрагян с работой «Симон».

Отмечается, что за лауреатов премии голосовали 8 987 человек из 40 стран мира. Победителя выбирала «литературная академия» в составе из 100 человек.

В 2020 году победителем «Большой книги» стал писатель Александр Иличевский с романом «Чертеж Ньютона». Второе место отдали Тимуру Кибирову за книгу «Генерал и его семья», третье — Шамилю Идиатуллину за «Бывшую Ленина».

Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена в 2005 году. За ее главный приз боролись такие авторы, как Светлана Алексиевич, Захар Прилепин, Евгений Чижов, Владимир Шаров и другие.