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США потратят сотни миллионов долларов на «обновление демократии» в мире

Белый дом потратит 424 миллиона долларов на «обновление демократии» по всему миру

Фото: Tasos Katopodis / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден заявил о планах Вашингтона повысить вдвое траты на поддержку демократии по всему миру, которые составят сотни миллионов долларов. Об этом он рассказал на «Саммите за демократию», сообщает газета «Московский комсомолец».

На реализацию инициативы демократического обновления в мире Белый дом планирует в течение года выделить 424 миллиона долларов из бюджета страны. Эти деньги пойдут на обеспечение прозрачности и подотчетности работы властей иностранных государств, поддержание свободы и борьбу с коррупцией в мире. Целью данной программы американские власти назвали определение и защиту такого понятия, как «честные выборы».

Ранее Джо Байден заявил, что авторитарные государства стремятся к укреплению собственной власти, ее экспорту и расширению за счет внешнего давления на другие страны. Он упрекнул автократии в оправдании репрессивных практик как более «эффективного» способа решения современных проблем.

Марина Совина
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