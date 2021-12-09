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Дерматолог рассказала о негативном влиянии мороза на кожу

Дерматолог Андриянова: пациентам с дерматологическими заболеваниями вредно переохлаждаться

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Длительное воздействие низких температур так же вредно для кожи, как и сильное солнечное излучение. О негативном влиянии мороза на кожу рассказала заместитель главного врача в клинике «СМ-Косметология», врач-косметолог, врач-дерматолог Ольга Андриянова, ее слова приводят «Известия».

Особенно долгое пребывание на морозе, по словам эксперта, опасно людям, имеющим дерматологические заболевания, например купероз и розацеа.

«При воздействии холодом сальные железы начинают работать в более экономном режиме и в итоге кожа пересушивается, так как лишается липидной защиты», — объяснила врач.

Для избежания негативных эффектов специалист советует заменить агрессивные средства для ухода за кожей на более деликатные, а увлажняющие летние крема на питательные и защищающие.

Ранее дерматолог и трихолог Юлия Галлямова рассказала в интервью «Ленте.ру» о новых постковидных симптомах. По ее словам, на данный момент среди них дерматологи выделяют крапивницы и дерматиты и устойчивость аллергических реакций к лечению.

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Никита Абрамов
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