Дерматолог рассказала о негативном влиянии мороза на кожу

Длительное воздействие низких температур так же вредно для кожи, как и сильное солнечное излучение. О негативном влиянии мороза на кожу рассказала заместитель главного врача в клинике «СМ-Косметология», врач-косметолог, врач-дерматолог Ольга Андриянова, ее слова приводят «Известия».

Особенно долгое пребывание на морозе, по словам эксперта, опасно людям, имеющим дерматологические заболевания, например купероз и розацеа.

«При воздействии холодом сальные железы начинают работать в более экономном режиме и в итоге кожа пересушивается, так как лишается липидной защиты», — объяснила врач.

Для избежания негативных эффектов специалист советует заменить агрессивные средства для ухода за кожей на более деликатные, а увлажняющие летние крема на питательные и защищающие.

Ранее дерматолог и трихолог Юлия Галлямова рассказала в интервью «Ленте.ру» о новых постковидных симптомах. По ее словам, на данный момент среди них дерматологи выделяют крапивницы и дерматиты и устойчивость аллергических реакций к лечению.