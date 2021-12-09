Доктор Мясников развеял популярный миф о долголетии

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» развеял популярный миф о долголетии. Выпуск доступен на YouTube.

Специалист оценил голодание как способ достижения долголетия и заявил, что это противоестественно самой природе любого живого существа.

«Ведь мы же дышим, у нас перистальтика, у нас работает печень, нас согревает. Семьдесят пять процентов всей энергии мы тратим лежа, сидя, вот мы стоим — и в это время она тратится. Организм снижает расход этой энергии», — сказал он.

Мясников добавил, что использование голода с целью сохранить молодость и красоту — это вмешательство в такие механизмы, которые обычный человек не понимает. «Есть лечебное голодание в институте питания, есть как инструмент лечебное голодание, это куда сложнее, чем любая хирургическая операция», — отметил он.

Ранее Мясников предупредил россиян об опасности витамина А. Он подчеркнул, что употребление витамина может привести к развитию рака легких у курильщиков и уродству плода у беременных женщин.