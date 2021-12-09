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Россияне оценили экологическую ситуацию в мире

ФОМ: 46% россиян считают плохой экологическую ситуацию в мире

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

Экологическую ситуацию в мире считают плохой 46 процентов жителей России. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), опубликованные на сайте организации.

По данным ФОМ, 44 процента респондентов назвали ситуацию удовлетворительной, а 4 процента — хорошей. Также 57 процентов считают, что в последние годы экологическая ситуация ухудшается, а 27 процентов отметили, что она не меняется. Еще 9 процентов опрошенных россиян полагают, что экологическая ситуация в мире улучшается.

Среди острых экологических проблем в мире участники опроса выделяли чаще всего рост количества мусора и бытовых отходов, загрязнение водоемов, загрязнение воздуха и глобальное потепление.

Ранее в Росприроднадзоре назвали предварительную общую сумму ущерба экологии России за 2021 год — 40 миллиардов рублей. По словам главы ведомства Светланы Радионовой, пока вся сумма не предъявлена загрязнителям.

Марина Совина
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