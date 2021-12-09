Экс-главу администрации Кирова отправят под суд за превышение полномочий

Прокуратура Кировской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего главы администрации города Ильи Шульгина по делу о превышении должностных полномочий. Об этом в четверг, 9 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По делу также проходит директор муниципального учреждения «Управление дорожной и парковой инфраструктуры города Кирова» Алексей Ишутинов. Вместе с Шульгиным он обвиняется по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

По данным следствия, в конце 2019 года директор управления подписал контракт на поставку 20 специальных технических средств фото- и видео фиксации для контроля дорожного движения. Несмотря на то что при их приемке было выявлено несоответствие заданию аукциона, по личному указу Шульгина они были приняты. Ущерб от этого контракта составил 21 миллион рублей.

30 ноября 2021 года сообщалось, что Ленинский районный суд Ставрополя приговорил бывшего мэра Пятигорска Льва Травнева к трем годам колонии за превышение должностных полномочий. Его деятельность привела к убыткам более чем на 5,2 миллиона рублей.