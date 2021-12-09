Создана светящаяся при контакте с коронавирусом маска

Специалисты Университета префектуры Киото создали защитную маску, которая светится в случае контакта с частицами коронавируса. Об этом сообщает японское издание Kyodo News.

Разработку возглавил руководитель учреждения Ясухиро Цукамото. Его команда обратила внимание, что страусы способны вырабатывать несколько видов антител, которые нейтрализуют инородные тела в организме. В феврале ученые ввели в организм лабораторных страусов деактивированные частицы COVID-19. В результате эксперимента медики извлекли большое количество антител из отложенных птицами яиц.

На основе полученного материала ученые создали защитный фильтр, обработанный флуоресцентным красителем, и поместили его в маску. В случае, если произойдет контакт с частицами вируса, поверхность маски будет светиться в ультрафиолетовом спектре.

Японские специалисты в течение десяти дней проводили тестирование с 32 инфицированными коронавирусом пациентами. Они обнаружили, что все маски, которые носили участники исследования, реагировали на ультрафиолетовое излучение. Затем команда расширила эксперимент до 150 участников. Эксперимент снова подтвердил эффективность маски, также Цукамото внезапно выяснил, что инфицирован COVID-19.

«В будущем мы хотим превратить маску в простой набор для тестирования, который может использовать каждый», — отметил Цукамото. По его словам, подобный комплект может продаваться по невысокой цене.

В середине октября специалисты из Индии объяснили необходимость ношения маски на лице на открытом воздухе. По их словам, попутный ветер может усиливать распространение SARS-CoV-2 и разносить частицы вируса на гораздо большие расстояния, чем в спокойных условиях.