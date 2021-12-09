В Смоленске подвели итоги литературного конкурса имени поэта Исаковского

В Смоленском региональном отделении Союза писателей России подвели итоги международного литературного конкурса имени поэта Михаила Исаковского «Связь поколений». Об этом сообщает ГТРК «Смоленск».

Как рассказал председатель регионального отделения Михаил Дорогань, это — первый конкурс имени Исаковского, до этого в его честь была создана литературная премия администрации Смоленской области. Мероприятие планируется продолжить и в 2022 году.

В конкурсе приняли участие 800 авторов, лауреатами в четырех номинациях стало 80 человек.

«Конкурс получился действительно международным, в нем приняли участие литераторы из Германии, Израиля, Литвы, ДНР, Белоруссии, Узбекистана, практически из всех уголков нашей Родины», — добавил Дорогань.

Ранее сообщалось, что с 9 по 11 декабря в Махачкале пройдет первый фестиваль национальной книги России. Ожидается, что в нем примут участие представители руководства Ассоциации книгоиздателей России, Совета национального книгоиздания, Союза писателей России, Российской книжной палаты, а также различных российских издательств.