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В Смоленске подвели итоги литературного конкурса имени поэта Исаковского

В Смоленске подвели итоги международного литературного конкурса имени поэта Исаковского

Фото: Николай Чепурных / ВГТРК-Смоленск

В Смоленском региональном отделении Союза писателей России подвели итоги международного литературного конкурса имени поэта Михаила Исаковского «Связь поколений». Об этом сообщает ГТРК «Смоленск».

Как рассказал председатель регионального отделения Михаил Дорогань, это — первый конкурс имени Исаковского, до этого в его честь была создана литературная премия администрации Смоленской области. Мероприятие планируется продолжить и в 2022 году.

В конкурсе приняли участие 800 авторов, лауреатами в четырех номинациях стало 80 человек.

«Конкурс получился действительно международным, в нем приняли участие литераторы из Германии, Израиля, Литвы, ДНР, Белоруссии, Узбекистана, практически из всех уголков нашей Родины», — добавил Дорогань.

Ранее сообщалось, что с 9 по 11 декабря в Махачкале пройдет первый фестиваль национальной книги России. Ожидается, что в нем примут участие представители руководства Ассоциации книгоиздателей России, Совета национального книгоиздания, Союза писателей России, Российской книжной палаты, а также различных российских издательств.

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Сергей Истомин
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