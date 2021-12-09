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Назван главный риск для Китая в борьбе за Тайвань

Ученый Кашин: потеря Китаем контроля над Тайванем спровоцирует раскол в КНР

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Потеря Китаем контроля над Тайванем (непризнанной Китайской Республикой) может спровоцировать серьезный внутриполитический раскол. Главный риск КНР в борьбе за остров назвал в разговоре с «Лентой.ру» директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ Высшая школа экономики (ЦКМЕИ НИУ ВШЭ) Василий Кашин.

По словам эксперта, Пекин рассматривает проблему Тайваня исключительно с внутриполитической точки зрения. «Для Китая важно обеспечить решение этой проблемы. Каждый лидер, начиная с Мао Цзэдуна, подчеркивал значимость объединения, и потерпеть в этом вопросе поражение — значит, столкнуться с внутренним кризисом легитимности», — отметил ученый.

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Кашин также обратил внимание, что ближайшие пять лет являются самым важным периодом в отношениях острова и континента, так как в 2022 году на острове пройдут выборы в местные органы власти, а в 2024-м — выборы в парламент и президентские выборы. «Исходя из того, как они пройдут, Китаю станет понятно, получается, что-то у него или нет. Я предполагаю, что если в КНР придут к выводу, что не получается ничего, то китайцы решат, что иного пути, кроме военного, нет», — заключил эксперт.

В октябре стало известно, что Китай ускорил модернизацию и укрепление трех авиабаз, расположенных у побережья Тайваня в провинции Фуцзянь. Работы над укрытиями для самолетов и усиленными хранилищами для боеприпасов начались в прошлом году и непрерывно продолжались всю пандемию коронавируса.

Власти острова уже назвали предполагаемую дату вторжения Китайской Народной Республики. Глава оборонного ведомства Тайваня Цю Гочжэн считает, что это случится в 2025 году, так как, по его мнению, в этот момент цена нападения на остров «станет ниже, а предназначенные для этого силы будут полностью готовы».

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Анжелика Бережная
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