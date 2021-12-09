В России начнут варить безвредный для планеты кофе

Московская сеть ресторанов «Кофемания» первой в России начнет варить безвредный для планеты кофе. Заведение обязалось компенсировать выбросы парниковых газов от производства напитка, пишет Plus-one.ru со ссылкой на руководство компании.

В рамках стратегии по декарбонизации «Кофемания» станет работать от энергии из возобновляемых источников, закупать квоты на выбросы углекислого газа и высаживать деревья в Москве и Подмосковье. Изменения затронут не только сам процесс приготовления кофе, но и все этапы его производства — от выращивания зерен до поставки сырья и молока для некоторых разновидностей напитка. План действий расписан на 2022 год, но нововведения начались с 6 декабря 2021-го.

К сокращению углеродного следа от кофе компанию подтолкнули данные о выбросах, которые приходятся на потребление популярного напитка. По оценкам аналитиков «Кофемании», посетители заведений сети выпивают миллионы чашек кофе в год — за 2020 год уровень эмиссий достиг 1,4 тысячи тонн CO2.

Некоторые меры по защите окружающей среды компания применяет уже давно: сотрудники рационально используют воду и электричество, а гостям предлагают напитки на альтернативном молоке, производство которого меньше загрязняет планету выбросами.

Сделать кофе менее опасным для планеты решили и британцы. Стартап Notpla изобрел растворимую капсулу для кофе, которая исчезает в напитке и наполняет его клетчаткой и антиоксидантами. В отличие от экстремально опасной для планеты пластиковой упаковки, пленка из водорослей моментально полностью исчезает с поверхности Земли.