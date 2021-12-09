Власти Москвы назвали сумму компенсаций семьям погибших при стрельбе в МФЦ

Семьям погибших в результате стрельбы в многофункциональном центре (МФЦ) на юго-востоке Москвы выплатят по 1 миллиону рублей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Согласно распоряжению градоначальника, пострадавшим выплатят по 500 тысяч рублей. Выплаты должен произвести департамент труда и социальной защиты столицы.

Ранее мэр Москвы Собянин рассказал, что работник многофункционального центра на юго-востоке Москвы, который был ранен в ходе стрельбы, находится в крайне тяжелом состоянии.

Стрельба в МФЦ на 1-й Новокузьминской улице произошла днем 7 декабря. Погибли два человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали. Открыл огонь подполковник в отставке Сергей Глазов, конфликт начался после его отказа надеть маску. Помимо огнестрельного оружия, у Глазова обнаружился нож, висящий в чехле на поясе. Воспользоваться им он не успел.