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Пилот едва не разбившегося самолета S7 выдвинул свою версию случившегося

Второй пилот самолета S7: наземные службы ответственны за необработанный фюзеляж

Фото: СК РФ / РИА Новости

Второй пилот самолета рейса авиакомпании S7 МагаданНовосибирск, который едва не разбился и совершил аварийную посадку в Иркутске, выдвинул свою версию случившегося, частично возложив ответственность за произошедшее на наземные службы. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Согласно источникам канала, второй пилот сообщил о том, что экипаж воздушного судна просил техников не разбавлять жидкость с гликолем горячей водой — отмечается, что соответствующая запись имеется в бортовом журнале.

Пилот подтвердил, что наземным службам было дано указание обработать только крылья и хвост самолета. При этом, по мнению сотрудника авиакомпании, специалисты видели толстый слой снега на фюзеляже, однако не предложили провести дополнительную обработку.

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По словам члена экипажа, после посадки в Иркутске, на крыльях, стабилизаторах и носовой части воздушного судна было около пяти сантиметров льда — также частично обледеневшими были и двигатели, несмотря на их высокую температуру.

Ранее в декабре Федеральное агентство воздушного транспорта назвало официальную причину инцидента с обледенением самолета авиакомпании S7, который совершил аварийную посадку в Иркутске. В ведомстве отметили, что инцидент произошел из-за неполной обработки фюзеляжа от обледенения.

2 декабря самолет авиакомпании S7, следовавший из Магадана в Новосибирск, совершил экстренную посадку в Иркутске из-за обледенения двигателей.

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Дарья Рыбак
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