69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
69-я параллель

Россиянка родила четырнадцатого ребенка

Жительница Сунтарского улуса Якутии родила 14-го ребенка

Фото: газета «Эдэр Саас»

В Сунтарском улусе Якутии россиянка Айталина Максимова родила 14-го ребенка. Об этом сообщает SakhaDay.

По информации издания, в семье жительницы Якутии восемь мальчиков и шесть девочек. Старшему ребенку 22 года, младшему, помимо новорожденного, год.

«Семья хорошая, живут в двухэтажном добротном частном доме. Насколько я знаю, младшие дети в садик не ходят. Дети следят друг за другом. Мест в нашем новом детсаде хватает, просто родители так решили, что домашнее воспитание удобно», — сказал глава администрации Тулагино-Кильдямского наслега Егор Попов.

Он отметил, что социальный специалист приходит навещать семью, все получают необходимые пособия. Администрация наслега встретит многодетную мать во время выписки из роддома и вручит ей подарок.

Ранее на Ямале спасатели помогли застрявшей посреди реки в лодке семье с тремя детьми. Их эвакуировали в поселок Красноселькуп.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Глава российского Генштаба пообещал пресечь провокации Киева в Донбассе
Создана светящаяся при контакте с коронавирусом маска
Российский вирусолог объяснил появление сыпи при коронавирусе
Российский губернатор назвал цены на жилье неадекватными
Россиянам назвали достойную замену отечественным горнолыжным курортам
Экс-главу администрации Кирова отправят под суд за превышение полномочий
Олимпийский чемпион захотел войны между российскими и норвежскими лыжницами
Пассажиры рейса из Москвы провели в самолете 12 часов из-за непогоды
В США отследили перемещения российских войск у границы с Украиной
В Совфеде оценили предложение отключить Россию от SWIFT на несколько дней
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter