Россиянка родила четырнадцатого ребенка

В Сунтарском улусе Якутии россиянка Айталина Максимова родила 14-го ребенка. Об этом сообщает SakhaDay.

По информации издания, в семье жительницы Якутии восемь мальчиков и шесть девочек. Старшему ребенку 22 года, младшему, помимо новорожденного, год.

«Семья хорошая, живут в двухэтажном добротном частном доме. Насколько я знаю, младшие дети в садик не ходят. Дети следят друг за другом. Мест в нашем новом детсаде хватает, просто родители так решили, что домашнее воспитание удобно», — сказал глава администрации Тулагино-Кильдямского наслега Егор Попов.

Он отметил, что социальный специалист приходит навещать семью, все получают необходимые пособия. Администрация наслега встретит многодетную мать во время выписки из роддома и вручит ей подарок.

Ранее на Ямале спасатели помогли застрявшей посреди реки в лодке семье с тремя детьми. Их эвакуировали в поселок Красноселькуп.