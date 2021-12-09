Еще одна группа российских врачей пригласила антиваксеров в красную зону

Группа врачей из Чувашии по примеру московских коллег пригласила антиваксеров посетить красную зону коронавирусных больниц. Об этом со ссылкой на главу республики Олега Николаева, сообщает РИА Новости.

Николаев заявил, что еще пока никто не откликнулся на такое предложение медиков и добавил, что в регионе готовы организовать посещение любой красной зоны.

«Даже ярые критики вдруг начинают писать слова поддержки, призывают вводить жесткие ограничения и обеспечивать вакцинацию. Поэтому я думаю, что чем больше мы будем рассказывать, показывать, убеждать, тем быстрее мы достигнем плановых цифр по иммунитету», — отметил глава республики.

Также чиновник рассказал, что ему пишут в соцсетях люди, которые после того, как заболели их родственники, поменяли свое отношение к прививкам и «совершенно по-другому начинают смотреть и на вакцину, и на ограничения».

24 ноября главные врачи крупных ковидных больниц России пригласили на «экскурсию» в красные зоны больниц, где лежат пациенты с COVID-19, известных антипрививочников. Это лидеры КПРФ и «Справедливой России» Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, политолог Сергей Кургинян, актриса Мария Шукшина, певица Наталья Ветлицкая, телеведущий Оскар Кучера, музыкант Константин Кинчев, певец и композитор Юрий Лоза.