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Девушка раскрыла эффективный способ бритья и вызвала негодование в сети

Блогерша провела бритвой по росту волос и против него и вызвала негодование в сети

Кадр: heyestrid / TokTok

Блогерша показала на видео эффективный способ бритья ног и вызвала негодование в сети. Соответствующие видео и комментарии появились в TikTok.

Девушка с никнеймом heyestrid раскрыла пошаговый метод избавления от волос, с помощью которого ей удается достичь максимальной гладкости кожи. Так, в ролике она сначала помыла ноги с мылом для чувствительной кожи и смыла остатки пены горячей водой. Затем юзерша приступила к отшелушиванию кожи посредством скраба.

После этих действий блогерша взяла в руку бритвенный станок и начала проводить им по росту волос и против него, промывая лезвия через каждые 10 заходов. Наконец, удалив все нежелательные волоски, героиня материала увлажнила ноги маслом для тела. «Лучшее ощущение», — подписала она финальный кадр.

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Публикация стала вирусной и набрала 10,6 миллиона просмотров и 568 тысяч лайков. Пользователи сети принялись обсуждать перечисленные советы в комментариях под видео. «Только мне плохо от того, как она бритвой поводила? У меня бы вся нога в крови была», «Мне кажется, такое либо выжигать электроэпиляцией, либо смириться и не трогать вообще», «Мне стало плохо от того, как она хаотично водит бритвой», «Травмирующий метод», — высказывались они.

В ноябре женщина отказалась от бритья волос на теле и объяснила причину своего решения. Преподавательница йоги Наташа Коллинз-Дэниел (Natasha Collins-Daniel) призналась, что удаляла нежелательные волосы с 13 лет. По ее словам, она никогда не задумывалась о необходимости депиляции, поскольку все окружающие ее женщины делали эту процедуру. Коллинз-Дэниел объяснила, что отрастающие и вросшие волоски часто приносили ей дискомфорт, из-за чего в 2017 году она перестала бриться.

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Айсель Эюбова
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