Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Россия вооружится «Императором Александром III»

ТАСС: в 2023 году в состав ВМФ России войдет атомная подлодка «Император Александр III»

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В 2023 году Военно-морской флот (ВМФ) России вооружится субмариной «Император Александр III» проекта 955А (шифр «Борей-А»), сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в кораблестроительной отрасли.

«Атомный крейсер "Император Александр III" войдет в состав Тихоокеанского флота в конце 2023 года. В декабре следующего [года] он будет спущен на воду. Ракетоносцу во второй половине 2023 года предстоит выполнить полный цикл испытаний, в том числе и пуск ракеты "Булава"», — заметил собеседник.

Ранее в декабре министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что до конца текущего года ВМФ России ВМФ передадут подводные лодки «Князь Олег» проекта 955А и «Новосибирск» проекта 885М.

В октябре «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России, сообщили, что военно-морская база Вилючинск на Камчатке, которую в НАТО называют «Осиным гнездом», будет расширена и сделана практически неуязвимой для противника. В настоящее время на российском стратегическом объекте достраивают новые железобетонные укрытия для атомных подводных лодок (АПЛ) и готовятся к прибытию современного плавучего причала ПМ-61М1, который станет местом базирования субмарин проекта 955 типа «Борей» (и 955А типа «Борей-А»).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Самый большой тигр России исчез
Названо условие вооружения кораблей «Цирконами»
В Белом доме допустили сценарий давления на Украину в интересах России
Замок XIII века оказался под угрозой уничтожения
В центре Гамалеи ответили на вопрос об изменении «Спутника V» под омикрон-штамм
В США одобрили законопроект о санкциях против нарушающих права уйгуров в Китае
В Совфеде объяснили нежелание США вводить санкции против России
В сети появилось видео новой драки в московском метро
Российский фондовый рынок установил рекорд
Apple остановила производство iPhone
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter