Российского судью обвинили в полученной десять лет назад взятке в миллион рублей

Судебная коллегия Московского городского суда отправила под домашний арест судью Темрюкского районного суда Краснодарского края Павла Грачева. Ранее краевая квалификационная коллегия судей приостановила его полномочия. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщает Следственный комитет России (СКР).

По версии следствия, десять лет назад — в 2011 году — Грачев получил от российского предпринимателя взятку в один миллион рублей за вынесение неправосудного решения о признании договора купли-продажи и права собственности на 67 спорных объектов недвижимости бывшего рыболовецкого хозяйства. Деньги он получил через посредника — юриста Александра Чичерина.

Бывшему судье предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ и 305 («Вынесение судье неправосудного приговора») УК РФ. Следователи выясняют подробности и обстоятельства совершенного судьей Грачевым и его соучастниками коррупционного преступления.

Ведется розыск давшего взятку российского предпринимателя.