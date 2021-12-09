Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Российского судью обвинили в полученной десять лет назад взятке в миллион рублей

Судья Краснодарского края отправлен под домашний арест из-за взятки в миллион рублей

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Судебная коллегия Московского городского суда отправила под домашний арест судью Темрюкского районного суда Краснодарского края Павла Грачева. Ранее краевая квалификационная коллегия судей приостановила его полномочия. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщает Следственный комитет России (СКР).

По версии следствия, десять лет назад — в 2011 году — Грачев получил от российского предпринимателя взятку в один миллион рублей за вынесение неправосудного решения о признании договора купли-продажи и права собственности на 67 спорных объектов недвижимости бывшего рыболовецкого хозяйства. Деньги он получил через посредника — юриста Александра Чичерина.

Бывшему судье предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ и 305 («Вынесение судье неправосудного приговора») УК РФ. Следователи выясняют подробности и обстоятельства совершенного судьей Грачевым и его соучастниками коррупционного преступления.

Ведется розыск давшего взятку российского предпринимателя.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
ЦБ назвал лучший способ борьбы с ростом цен
Путин вступил в полемику об устройстве России с режиссером Сокуровым
Российских полицейских осудили на семь лет за взятки водкой и «Роллтоном»
Россияне случайно помогли спасению планеты
Раскрыто обвинение в хищении в 35 миллионов рублей российской судьей
Российский вирусолог назвал помогающую обойти защиту особенность омикрона
Футболистка сборной России показала поцелуй с девушкой
Ясновидящая из TikTok выманила у москвички более полумиллиона рублей
Открыто вещество для избавления от нейропатии
Дайвер нашел на дне пропавших 21 год назад юношу и девушку
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter