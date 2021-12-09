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Фейковая рассылка стала причиной давки в Алма-Ате

В Казахстане в требующей списания кредитов толпе произошла давка

В Казахстане произошла давка у входа в Агентство по развитию и регулированию финансовых рынков (АРРФР). Люди в Алма-Ате попытались взять штурмом ведомство и потребовали списания задолженностей по кредитам. Причиной их поведения стала фейковая рассылка. Видео с места событий опубликовал Sputnik.

Граждане Казахстана митингуют у здания АРРФР несколько дней. Они пришли сюда из-за сообщений о кредитной амнистии, которую якобы пообещал им центральный банк республики. «Нам сказали, что Нацбанк прощает наши кредиты. Пишем заявления, кидаем в ящик», — рассказала женщина из толпы.

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По словам людей, недавно в социальных сетях гражданам Казахстана пришла массовая рассылка, обещающая списания задолженности по ипотеке. Хотя многие из собравшихся слышали о том, что власти опровергли причастность к рассылке, они все равно надеются избавиться от долгов. Казахстанцы массово пишут в АРРФР прямо на улице и бросают обращения в специальный ящик.

Ранее в Казахстане по случаю 30-летия независимости республики объявили об амнистии для преступников. По предварительным подсчетам, закон затронет 2236 осужденных и 11 310 лиц, состоящих на учете в службе пробации.

Дмитрий Настасьев
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