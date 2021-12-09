Россиянам присвоят новый рейтинг

Госдума России приняла закон о разработке информационной платформы для банков «Знай своего клиента», указано на сайте нижней палаты парламента. Сервис создадут на базе Центробанка (ЦБ) для борьбы с отмыванием денег. Всем клиентам кредитных организаций будет присвоен новый рейтинг, связанный с риском совершения подозрительных операций.

Российские банки в онлайн-режиме смогут получать информацию о том, с какой вероятностью клиенты и их контрагенты могут быть вовлечены в осуществление подозрительных операций (легализация преступных доходов и финансирование терроризма). Для каждого ЦБ выберет один из уровней риска — низкий, средний или высокий. Компаниям с высоким риском банки смогут отказывать, и, наоборот, фирме с низким риском нельзя будет отказать в переводе средств и открытии счетов. Закон вступит в силу через 90 дней после публикации.

Клиенты с высоким уровнем риска, которые получат от банка отказ или какие-либо ограничения, смогут обжаловать это решение в межведомственной комиссии, созданной при ЦБ, и в судебном порядке. Закон также даст Банку России право публиковать на своем сайте информацию об отнесении юрлиц и бизнесменов к группам риска. Что именно будет раскрываться и каков будет порядок доступа к этой информации, определит нормативный акт ЦБ. Вместе с тем новая норма позволит компаниям из группы низкого риска обновлять информацию о своих владельцах раз в три года. Сейчас все компании должны это делать не реже одного раза в год.

В октябре Ассоциация банков России (АБР) направила письмо главе комитета по финансовым рынкам Анатолию Аксакову с жалобой на законопроект о платформе «Знай своего клиента». Дело в том, что закон расширит список оснований для отзыва у них лицензии. Наиболее рискованным является положение о неисполнении требований ЦБ о своевременном информировании клиентов о присвоенном им уровне риска. В таком случае кредитные организации, которые не станут использовать новую систему оценки, окажутся в более выгодном положении.