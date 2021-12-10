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В Армении протестующие пошли на штурм здания МИД

Сторонники «Освободительного движения» в Армении начали штурм министерства иностранных дел

Протестующие в Армении попытались начать штурм здания министерства иностранных дел республики. Люди подрались с полицией и охранниками, желая попасть внутрь МИД. Видео опубликовал «Sputnik Армения».

Сторонники «Освободительного движения» 10 декабря собрались у входа в ведомство. Они потребовали немедленной встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, скандируя «Мирзоян — выходи!». «Мы хотим, чтобы нам дали официальные ответы на наши вопросы», — пояснил один из лидеров движения, бывший глава Палаты адвокатов Ара Зограбян.

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Протестующие пошли на отчаянные меры после выступления премьер-министра Никола Пашиняна в парламенте страны. Они уверены, что Пашинян собирается «сдать» Карабах Азербайджану. Зограбян выразил мнение, что нынешние власти не готовы отстаивать национальные интересы Армении.

Однако вместо министра протестующие встретились с полицией — оппозиционеров вывели из здания МИД и в конечном счете задержали. Как сообщают с места событий, минимум пять человек уже доставили в участки.

Протесты против политики армянских властей проходят в стране с ноября. Часть несогласных считают действия Пашиняна предательством интересов страны, часть обеспокоена судьбой Карабаха и своих родственников-пленных. 8 декабря родители солдат, которые до сих пор удерживаются в Азербайджане, попытались перекрыть движение на одном из проспектов в Ереване.

Дмитрий Настасьев
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