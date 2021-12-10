Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
СКА
КХЛ - регулярный чемпионат
Ак Барс
Сегодня
18:30 (Мск)
Нефтехимик
КХЛ - регулярный чемпионат
Северсталь
Сегодня
19:00 (Мск)
Авангард
КХЛ - регулярный чемпионат
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Йокерит
КХЛ - регулярный чемпионат
Динамо Р
Сегодня
20:30 (Мск)
Витязь
КХЛ - регулярный чемпионат
Дженоа
Сегодня
22:45 (Мск)
Сампдория
Италия - Серия А|17-й тур
Спорт

Чемпионка Европы рассказала об умирающем российском биатлоне

Чемпионка Европы Виктория Сливко: биатлон в стране не развивается, а умирает

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Чемпионка Европы, экс-спортсменка сборной России Виктория Сливко поделилась мнением о развитии биатлона в стране. Ее слова приводит Sports.ru.

«Биатлон умирает? Я не вижу, в каком месте и в каком регионе он развивается», — заявила Сливко. Она отметила, что спортсменок младше 26 лет почти не осталось, и это может негативно отразиться на результатах команды в будущем.

Биатлонистка поделилась, что ее расстраивает количество спортсменок, участвующих во внутренних соревнованиях. «В прошлом сезоне мы были в Красноярске и Новосибирске, где в личных гонках выступало 15 человек. Вот в Чайковском индивидуальная гонка — 31 участница», — рассказала Сливко. Она отметила, что при этом на «Ижевской винтовке», которая является отбором на международные старты, выступает минимум 60 спортсменок.

Сливко с 2015 года тренировалась в составе основной женской сборной России. В 2016 году она стала победительницей чемпионата Европы. В текущем сезоне спортсменка не отобралась в национальную команду и выступает на этапах Кубка России.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Путин поспорил с Сокуровым о России фразой «вы хотите повторения Югославии?»
Путин предложил упростить въезд в Россию для ряда стран
Чемпионка Европы рассказала об умирающем российском биатлоне
Премьер Чехии назвал условие для дипломатических переговоров России и НАТО
Москвичей предупредили о потеплении в воскресенье
Самый бюджетный iPhone подешевел
Дженнифер Энистон прокомментировала слухи о своей беременности
Ценам на жилье в России предрекли снижение
Курс лиры обвалился до исторического минимума
Вирусолог нашел несоответствие между заявлениями «Вектора» и Роспотребнадзора
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter