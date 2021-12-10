Назван значительно увеличивающий риск развития рака груди напиток

Британские ученые назвали напиток, который может значительно увеличить риск развития онкологических заболеваний. У женщин, употребляющих молоко, вероятность возникновения рака груди возрастала до 80 процентов, сообщает издание Express со ссылкой на исследование, финансируемое Национальным институтом рака Великобритании и Всемирным фондом исследований рака Соединенного Королевства.

Исследователи изучили медицинские карты более чем 50 тысяч женщин за восьмилетний период. Был изучен возраст пациенток, их репродуктивные функции, предпочтения в еде, вредные привычки, а также физическая активность. Изначально медики искали связь между возникновением недуга и потреблением сои, однако в ходе исследования выяснилось, что причиной возникновения рака стало употребление молока.

«Исследование показало, что ежедневное употребление молока, даже в небольших количествах, может увеличить риск заболевания раком груди на целых 80 процентов», — заявил один из ученых.

Эксперты считают, что такой эффект потенциально может быть связан с естественными стимуляторами, содержащимися в молоке, способствующими росту и делению клеток. Исследователи отметили, что подобные выводы требуют дополнительных исследований и подчеркнули, что у них имеются противоречивые сведения, из которых следует, что, например, употребление молочных йогуртов приводит к снижению рисков возникновения онкологии, а при употреблении сыра Чедер они возрастают.

Ранее ученые Калифорнийского университета выяснили, что многие эксперименты, которые рассматривались как многообещающие достижения и стали основой для поиска лекарств от рака, не воспроизводятся. Из полусотни отобранных научных экспериментов около половины не удалось подтвердить.