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Лукашенко выразил уверенность в силах ЕАЭС производить памперсы и чипсы

Президент Белоруссии Лукашенко: мы сами можем произвести памперсы и чипсы

Фото: Andrei Stasevich / BelTA

Белоруссия вместе с Россией и другими странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) способна производить памперсы и чипсы. Так подчеркнул уверенность в силах ЕАЭС белорусский президент Александр Лукашенко, рассказывая о планах импортозамещения. Заявление главы государства передает телеканал ОНТ.

«Хватит нам ориентироваться на западные памперсы и чипсы! Мы сами можем произвести даже это», — отметил белорусский лидер на видеоконференции с лидерами стран ЕАЭС. Он добавил, что Союз в состоянии обеспечить себя всем необходимым.

Лукашенко упомянул эти товары, рассказывая собственное видение политики Запада в отношении других стран. По мнению белорусского президента, европейцы последовательно уничтожают конкурентов на международной арене, а поэтому не стоит ориентироваться на поставки из ЕС.

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Ранее Лукашенко рассказал партнерам по Евразийскому экономическому союзу об истинной причине санкций в отношении Белоруссии. Президент уверен, что западные соседи хотят не просто сменить власть в стране, но и изменить весь государственный строй республики. Лукашенко публично заявил, что располагает информацией о том, что глав государств-членов ЕАЭС также уговаривают присоединиться к санкциям против Белоруссии.

7 декабря Совет министров Белоруссии усложнил импорт в страну туалетной бумаги и других бумажных и древесных изделий с Украины. Теперь украинским производителям придется получать разовую лицензию у белорусских властей.

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Дмитрий Настасьев
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