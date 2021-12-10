Лукашенко назвал истинную цель западных санкций

Истинная цель западных санкций — это смена политического режима в Белоруссии, считает президент страны Александр Лукашенко. Его слова приводит БЕЛТА.

Белорусский лидер заявил, что, по имеющейся у него информации, послы западных стран уговаривают присоединиться к санкционному давлению на Минск.

Целью максимум для Запада он назвал экономическое удушение республики, смену власти и «всего государственного строя». «Вы знаете, что против Белоруссии уже пятый пакет санкций, говорят, что готовят и шестой, и седьмой, и неизвестно сколько будет», — заявил Лукашенко.

Ранее стало известно об ответных мерах официального Минска на новые санкции Запада. Так, белорусское правительство приняло решение о введении продовольственного эмбарго на широкий перечень товаров с 1 января 2022-го. Запрет на импорт введут в отношении ЕС и его государств-членов, США, Канады, Великобритании и ряда других стран.

В начале декабря новые санкции против Белоруссии ввели Евросоюз, США, Великобритания и Канада. Под ограничения со стороны Евросоюза попали 183 белорусских физлица и 26 организаций. Вашингтон и Лондон запретили своим гражданам и учреждениям сотрудничать с «Беларуськалием». Санкции Канады коснулись 24 физических и семи юридических лиц из Белоруссии.