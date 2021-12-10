В Белоруссии заявили о выигравшем от воссоединения с Россией Крыме

Представитель белорусской делегации, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии, политолог Алексей Дзермант в беседе с РИА Новости заявил, что Крым выиграл от воссоединения с Россией, регион активно и динамично развивается.

«Полуостров активно развивается, очень динамично. Видно, что воссоединение с Россией пошло на пользу и это очевидно. Это нельзя не признавать», — сказал Дзермант. По его словам, видно, как происходят позитивные изменения и Россия вкладывается в развитие полуострова.

Представитель делегации подчеркнул, что крымчане рады, что у них появилась возможность свободно развиваться без диктата и реализовать те чаяния, ради которых они приняли участие в референдуме в 2014 году.

9 декабря в Крыму встретили белорусскую делегацию участников Ливадийского форума. В Симферополь прибыли политический обозреватель Александр Шпаковский, зампред общественного объединения «Белая Русь» Александр Шатько, политолог Алексей Дзермант, глава политической партии «Союз» Сергей Лущ, а также аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.